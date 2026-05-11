Concert Fête du CLEA Paray-le-Monial
Concert Fête du CLEA Paray-le-Monial vendredi 19 juin 2026.
Paray-le-Monial
Concert Fête du CLEA
Théâtre Sauvageot 26 avenue de Gaulle Paray Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19 19:45:00
Date(s) :
2026-06-19
Présentation du travail réalisé cette année avec la compagnie La Dame du Premier et les élèves des classes primaires de Paray-le-Monial (Les Champs Seigneurs), de Vitry-en-Charollais et de Saint-Aubin-en-Charollais. .
Théâtre Sauvageot 26 avenue de Gaulle Paray Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 38 44 conservatoire.secretariat@legrandcharolais.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Fête du CLEA
L’événement Concert Fête du CLEA Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-05-11 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III
À voir aussi à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire)
- Visite du Jardin Saint Hugues Office de Tourisme Paray-le-Monial 27 mai 2026
- Journée mosaïque de 6 heures Paray-le-Monial 29 mai 2026
- Visite guidée insolite Basilique du Sacré-Coeur Paray-le-Monial 30 mai 2026
- Semaine de l’Amérique Latine Centre Associatif Parodien Paray-le-Monial 3 juin 2026
- Festival de musiques du monde Ciné Concert Cinéma empire Paray-le-Monial 4 juin 2026