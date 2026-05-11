Paray-le-Monial

Concert Fête du CLEA

Théâtre Sauvageot 26 avenue de Gaulle Paray Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19 19:45:00

Date(s) :

2026-06-19

Présentation du travail réalisé cette année avec la compagnie La Dame du Premier et les élèves des classes primaires de Paray-le-Monial (Les Champs Seigneurs), de Vitry-en-Charollais et de Saint-Aubin-en-Charollais. .

Théâtre Sauvageot 26 avenue de Gaulle Paray Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 38 44 conservatoire.secretariat@legrandcharolais.fr

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English : Concert Fête du CLEA

L’événement Concert Fête du CLEA Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-05-11 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III