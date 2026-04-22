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Livres au cloître Cloître de la Basilique Paray-le-Monial

Livres au cloître Cloître de la Basilique Paray-le-Monial samedi 13 juin 2026.

Lieu : Cloître de la Basilique

Adresse : Avenue Jean-Paul II

Ville : 71600 Paray-le-Monial

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Paray-le-Monial

Livres au cloître

Cloître de la Basilique Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Livres anciens et métiers d’art du livre au jardin monastique du cloître organisé par l’Association Livres et lire à Paray-le-Monial.   .

Cloître de la Basilique Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 31 46 99 

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English : Livres au cloître

L’événement Livres au cloître Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-04-22 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I

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