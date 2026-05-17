Festival de musiques du monde Ciné Concert Cinéma empire Paray-le-Monial
Festival de musiques du monde Ciné Concert Cinéma empire Paray-le-Monial dimanche 7 juin 2026.
Paray-le-Monial
Festival de musiques du monde Ciné Concert
Cinéma empire Boulevard de l’Hippodrome Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 20:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Ciné-Concert au cinéma empire France et Amérique du Sud .
Cinéma empire Boulevard de l’Hippodrome Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Festival de musiques du monde Ciné Concert
L’événement Festival de musiques du monde Ciné Concert Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-05-17 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I
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