Festival de musiques du monde Ciné Concert Cinéma empire Paray-le-Monial

Paray-le-Monial

Festival de musiques du monde Ciné Concert

Cinéma empire Boulevard de l’Hippodrome Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 20:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Ciné-Concert au cinéma empire France et Amérique du Sud .

Cinéma empire Boulevard de l’Hippodrome Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Festival de musiques du monde Ciné Concert

L’événement Festival de musiques du monde Ciné Concert Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-05-17 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I