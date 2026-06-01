Bistrot mémoire Espace Socioculturel Paray-le-Monial
Bistrot mémoire Espace Socioculturel Paray-le-Monial mercredi 24 juin 2026.
Paray-le-Monial
Bistrot mémoire
Espace Socioculturel 1 Rue du 8 Mai Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 14:30:00
fin : 2026-06-24 16:30:00
Date(s) :
2026-06-24 2026-09-02 2026-09-16 2026-09-30 2026-10-14 2026-10-28 2026-11-11 2026-11-25 2026-12-09 2026-12-23
Le bistrot mémoire est un lieu de détente, de convivialité, d’accueil et d’écoute des personnes vivant avec des troubles de la mémoire. Il est animé par une médiatrice et des bénévoles sur des thématiques en fonction des attentes du groupe. .
Espace Socioculturel 1 Rue du 8 Mai Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 01 32 contact@assadcharolaisbrionnais.fr
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English : Bistrot mémoire
L’événement Bistrot mémoire Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-05 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I
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