Bistrot mémoire Espace Socioculturel Paray-le-Monial

Paray-le-Monial

Bistrot mémoire

Espace Socioculturel 1 Rue du 8 Mai Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:30:00

fin : 2026-06-24 16:30:00

Date(s) :

2026-06-24 2026-09-02 2026-09-16 2026-09-30 2026-10-14 2026-10-28 2026-11-11 2026-11-25 2026-12-09 2026-12-23

Le bistrot mémoire est un lieu de détente, de convivialité, d’accueil et d’écoute des personnes vivant avec des troubles de la mémoire. Il est animé par une médiatrice et des bénévoles sur des thématiques en fonction des attentes du groupe. .

Espace Socioculturel 1 Rue du 8 Mai Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 01 32 contact@assadcharolaisbrionnais.fr

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English : Bistrot mémoire

L’événement Bistrot mémoire Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-05 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I