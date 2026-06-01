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Bistrot mémoire Espace Socioculturel Paray-le-Monial

Bistrot mémoire Espace Socioculturel Paray-le-Monial mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Espace Socioculturel

Adresse : 1 Rue du 8 Mai

Ville : 71600 Paray-le-Monial

Département : Saône-et-Loire

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Paray-le-Monial

Bistrot mémoire

Espace Socioculturel 1 Rue du 8 Mai Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 14:30:00
fin : 2026-06-24 16:30:00

Date(s) :
2026-06-24 2026-09-02 2026-09-16 2026-09-30 2026-10-14 2026-10-28 2026-11-11 2026-11-25 2026-12-09 2026-12-23

Le bistrot mémoire est un lieu de détente, de convivialité, d’accueil et d’écoute des personnes vivant avec des troubles de la mémoire. Il est animé par une médiatrice et des bénévoles sur des thématiques en fonction des attentes du groupe.   .

Espace Socioculturel 1 Rue du 8 Mai Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 01 32  contact@assadcharolaisbrionnais.fr

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English : Bistrot mémoire

L’événement Bistrot mémoire Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-05 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I

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