Paray-le-Monial

Fête de la musique

Centre-ville Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Le Conservatoire Jean Piret participe à la fête de la musique à Paray-le-Monial !

– Musiques actuelles à 19h30 (rue des deux ponts)

– Big Band du Charolais à 19h30 (place Jean-Marie Cacou)

– Découverte de l’orgue de 18h à 19h (basilique du Sacré-Cœur) .

Centre-ville Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 33 44 conservatoire.secretariat@legrandcharolais.fr

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-12 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III