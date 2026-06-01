Fête de la musique Paray-le-Monial
Fête de la musique Paray-le-Monial dimanche 21 juin 2026.
Paray-le-Monial
Fête de la musique
Centre-ville Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Le Conservatoire Jean Piret participe à la fête de la musique à Paray-le-Monial !
– Musiques actuelles à 19h30 (rue des deux ponts)
– Big Band du Charolais à 19h30 (place Jean-Marie Cacou)
– Découverte de l’orgue de 18h à 19h (basilique du Sacré-Cœur) .
Centre-ville Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 33 44 conservatoire.secretariat@legrandcharolais.fr
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-12 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III
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