La Retraite Sportive Paray Grand Charolais Centre Culturel et de Congrès Paray-le-Monial lundi 22 juin 2026.

Paray-le-Monial

La Retraite Sportive Paray Grand Charolais

Centre Culturel et de Congrès Boulevard du Collège Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-22

Présentation de l’association, activité de danse en ligne, proposition d’autres activités pickleball, discgolf… .

Centre Culturel et de Congrès Boulevard du Collège Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 84 52 88

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English : La Retraite Sportive Paray Grand Charolais

L’événement La Retraite Sportive Paray Grand Charolais Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-10 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I