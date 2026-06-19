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La Retraite Sportive Paray Grand Charolais Centre Culturel et de Congrès Paray-le-Monial

La Retraite Sportive Paray Grand Charolais Centre Culturel et de Congrès Paray-le-Monial lundi 22 juin 2026.

Lieu : Centre Culturel et de Congrès

Adresse : Boulevard du Collège

Ville : 71600 Paray-le-Monial

Département : Saône-et-Loire

Début : lundi 22 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Paray-le-Monial

La Retraite Sportive Paray Grand Charolais

Centre Culturel et de Congrès Boulevard du Collège Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22
fin : 2026-06-22

Date(s) :
2026-06-22

Présentation de l’association, activité de danse en ligne, proposition d’autres activités pickleball, discgolf…   .

Centre Culturel et de Congrès Boulevard du Collège Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 84 52 88 

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English : La Retraite Sportive Paray Grand Charolais

L’événement La Retraite Sportive Paray Grand Charolais Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-10 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I

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