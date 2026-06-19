La Retraite Sportive Paray Grand Charolais Centre Culturel et de Congrès Paray-le-Monial
La Retraite Sportive Paray Grand Charolais Centre Culturel et de Congrès Paray-le-Monial lundi 22 juin 2026.
Paray-le-Monial
La Retraite Sportive Paray Grand Charolais
Centre Culturel et de Congrès Boulevard du Collège Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22
fin : 2026-06-22
Date(s) :
2026-06-22
Présentation de l’association, activité de danse en ligne, proposition d’autres activités pickleball, discgolf… .
Centre Culturel et de Congrès Boulevard du Collège Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 84 52 88
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English : La Retraite Sportive Paray Grand Charolais
L’événement La Retraite Sportive Paray Grand Charolais Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-10 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I
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