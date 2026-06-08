Paray-le-Monial

Atelier aquarelle en famille

Atelier le fusain bleu Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-01

Partager un moment créatif en famille autour de l’aquarelle !

Pendant 1h30 chacun apprend pour commencer quelques techniques simples d’aquarelle mélange de couleurs, dégradés, etc… puis réalise une aquarelle qui pourra être ramenée à la maison. Tout le matériel Beaux-Arts est fourni.

Offre d’été valable en juillet 2026 avec des tarifs préférentiels pour les familles soit 20€/adulte et 15€/enfant

à partir de 3 personnes.

Rendez-vous sur demande à l’atelier le fusain bleu durant le mois de Juillet. .

Atelier le fusain bleu Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 60 68 78 lefusainbleu@gmail.com

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English : Atelier aquarelle en famille

L’événement Atelier aquarelle en famille Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-08 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I