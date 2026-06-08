Atelier aquarelle en famille Paray-le-Monial
Atelier aquarelle en famille Paray-le-Monial mercredi 1 juillet 2026.
Paray-le-Monial
Atelier aquarelle en famille
Atelier le fusain bleu Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-01
Partager un moment créatif en famille autour de l’aquarelle !
Pendant 1h30 chacun apprend pour commencer quelques techniques simples d’aquarelle mélange de couleurs, dégradés, etc… puis réalise une aquarelle qui pourra être ramenée à la maison. Tout le matériel Beaux-Arts est fourni.
Offre d’été valable en juillet 2026 avec des tarifs préférentiels pour les familles soit 20€/adulte et 15€/enfant
à partir de 3 personnes.
Rendez-vous sur demande à l’atelier le fusain bleu durant le mois de Juillet. .
Atelier le fusain bleu Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 60 68 78 lefusainbleu@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier aquarelle en famille
L’événement Atelier aquarelle en famille Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-08 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I
À voir aussi à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire)
- Livres au cloître Cloître de la Basilique Paray-le-Monial 13 juin 2026
- Exposition Traversées de Carole Boubli Maison de la Mosaïque Contemporaine Paray-le-Monial 13 juin 2026
- Grand chapitre des Francs-Cacous Centre Associatif Parodien Paray-le-Monial 13 juin 2026
- Paray Tribute Festival La Varenne Paray-le-Monial 13 juin 2026
- Concert Fête du CLEA Paray-le-Monial 19 juin 2026