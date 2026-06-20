Sacs de p(l)ages Rue du 8 Mai Paray-le-Monial

Paray-le-Monial

Sacs de p(l)ages

Rue du 8 Mai Bibliothèque Municipale de Paray le Monial Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-07

L’opération sacs de p(l)ages revient à la bibliothèque municipale.

Destinés à tous les curieux, petits et grands, les sacs de p(l)age sont constitués de romans, bandes dessinées, polars, documentaires, revues soigneusement choisis par les bibliothécaires pour vous faire voyager, vous surprendre, vous détendre…

Réservé aux adhérents, chacun peut repartir avec un sac contenant une sélection d’ouvrages surprises en plus de ses prêts habituels. .

Rue du 8 Mai Bibliothèque Municipale de Paray le Monial Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 80 27 bibliotheque@paraylemonial.fr

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English : Sacs de p(l)ages

L’événement Sacs de p(l)ages Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-20 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I