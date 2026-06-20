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Exposition Vitraux Mosaïque Chapelle Saint Roch Paray-le-Monial

Exposition Vitraux Mosaïque Chapelle Saint Roch Paray-le-Monial samedi 4 juillet 2026.

Lieu
Chapelle Saint Roch
Adresse
31 Avenue de la Gare
Ville
71600 Paray-le-Monial
Département
Saône-et-Loire
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
14:30:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Paray-le-Monial

Exposition Vitraux Mosaïque

Chapelle Saint Roch 31 Avenue de la Gare Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:30:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Retrouvez dans la Chapelle Saint-Roch des créations de Gérard Brand des vitraux-mosaïques, conduisant le visiteur dans un univers lumineux et coloré, rencontre la mosaïque et du vitrail.   .

Chapelle Saint Roch 31 Avenue de la Gare Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92 

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English : Exposition Vitraux Mosaïque

L’événement Exposition Vitraux Mosaïque Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-20 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I

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