Exposition Vitraux Mosaïque Chapelle Saint Roch Paray-le-Monial
Exposition Vitraux Mosaïque Chapelle Saint Roch Paray-le-Monial samedi 4 juillet 2026.
Paray-le-Monial
Exposition Vitraux Mosaïque
Chapelle Saint Roch 31 Avenue de la Gare Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:30:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Retrouvez dans la Chapelle Saint-Roch des créations de Gérard Brand des vitraux-mosaïques, conduisant le visiteur dans un univers lumineux et coloré, rencontre la mosaïque et du vitrail. .
Chapelle Saint Roch 31 Avenue de la Gare Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92
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English : Exposition Vitraux Mosaïque
L’événement Exposition Vitraux Mosaïque Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-20 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I
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