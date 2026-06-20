Informations pratiques

Paray-le-Monial

Exposition La coiffure au fil des siècles

Galeries hautes du cloître Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 16:00:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-07-03

Cet été et jusqu’au 25 octobre 2026, la galerie haute du cloître de la basilique de Paray-le-Monial accueille l’exposition événement La coiffure au fil des siècles , un voyage spectaculaire à travers l’apparence humaine, de l’Égypte Ancienne à l’après-guerre.

Fruit du savoir-faire d’artisans passionnés dont un Meilleur Ouvrier de France, cette collection d’exception prend vie grâce à une scénographie soignée comprenant plus de 80 bustes sur socles tournants et des représentations de rois grandeur nature.

Véritable miroir de la société, l’art capillaire y dévoile ses secrets et ses anecdotes les plus savoureuses, à l’instar de la fantasque coiffure à la girafe sous Charles X.

Pour décoder ces messages cachés, des visites guidées passionnantes vous sont proposées chaque mardi et vendredi à 16h00 et 17h30.

Loin des musées austères, cette déambulation visuelle unique se révèle à la fois ludique, nostalgique et profondément intergénérationnelle. Elle saura faire briller les yeux des petits comme des grands tout en ravivant de doux souvenirs chez les aînés.

Ne manquez pas cette escapade culturelle surprenante, propice aux sourires et au partage. Un rendez-vous incontournable en famille ou en groupe pour vivre un grand moment d’émerveillement et de complicité !

Mots clés: coiffure, chapeaux, paray le monial, exposition .

Galeries hautes du cloître Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 90 71 45 amismusique7103@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition La coiffure au fil des siècles

L’événement Exposition La coiffure au fil des siècles Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-20 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I