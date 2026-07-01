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AGENDA · Paray-le-Monial

Exposition Saisies de la présence Musée du Hiéron Paray-le-Monial

samedi 11 juillet 2026 · Musée du Hiéron · Paray-le-Monial

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
dimanche 3 janvier 2027
Heure de début
10:00:00
Lieu
Musée du Hiéron
Adresse
13 Rue de la Paix
Ville
71600 Paray-le-Monial
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Paray-le-Monial

Exposition Saisies de la présence

Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2027-01-03 12:30:00

Date(s) :
2026-07-11

Qu’entend-on par présence ? Qu’est-ce qu’être présent à soi-même, aux autres ? Comment s’éprouve, à chaque instant, notre présence au monde, à la fragilité de notre passage sur terre ?

Le Musée du Hiéron à Paray-le-Monial présente sa nouvelle exposition-événement Saisies de la présence . À travers un parcours immersif inédit mêlant beaux-arts, photographie, archéologie et poésie, treize artistes contemporains se saisissent de cette question
comment l’art peut-il traduire l’insaisissable ?

L’exposition explore la présence sous toutes ses formes — qu’elle soit éclatante et vibrionnante, ou au contraire fragile, évanescente, voire déjà enfuie. Les œuvres rassemblées interrogent les traces que nous laissons dans le sillage des jours, mais aussi ce qui ne laisse aucune empreinte visible cette pulsation infime, presque secrète, qui ouvre la voie à la mystique.

Cette exposition se fait l’écho et le prolongement du colloque éponyme organisé par Fanny Fouché à l’université Paris-Cité en 2024 né de sa recherche doctorale.   .

Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 79 72  musee.hieron@paraylemonial.fr

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English : Exposition Saisies de la présence

L’événement Exposition Saisies de la présence Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-07-01 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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