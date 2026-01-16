Visite Le Grand Orgue de la Basilique Paray-le-Monial
Office de Tourisme Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-07-27 10:30:00
fin : 2026-08-14
Grande nouveauté de cette année 2026, le Grand Orgue vient compléter le mobilier contemporain déjà présent et redonner à la basilique sa dimension instrumentale. Réalisé par la la manufacture alsacienne Blumenroeder, cette visite vous permettra d’en connaître un peu plus sur son histoire et sa confection. .
Office de Tourisme Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92 contact@tourisme-paraylemonial.fr
English : Visite Le Grand Orgue de la Basilique
