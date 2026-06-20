Paray-le-Monial

Quatuors avec flûte de Mozart

Salle des boiseries Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Commandés en 1777 par un alateur flûtiste hollandais nommé Ferdinand de Jean, ces quatre quatuors à cordes sont enrichis d’une flûte. Si Mozart n’aimait pas la flûte, trouvant qu’elle sonnait toujours faux, il lui confia cependant le premier rôle de son grand opéra la flûte enchantée . Il est fort rare que l’on ait l’occasion d’entendre l’ensemble de ces œuvres. Ce sera le cas avec Hélène Friberg, violon, Raphaël Chenot, alto, Hervé Hottier, flûte, Yves Cautrès, hautbois et Clara de Saint Denis, violoncelle. Après le concert donné dans la salle des boiseries, un apéritif sera servi dans le cloître. .

Salle des boiseries Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 90 71 45 amismusique7103@orange.fr

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English : Quatuors avec flûte de Mozart

L’événement Quatuors avec flûte de Mozart Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-20 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I