Atelier Tailleur de Pierre (6-10 ans) Office de Tourisme Paray-le-Monial

Atelier Tailleur de Pierre (6-10 ans)

Office de Tourisme 25 Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 15:00:00

fin : 2026-08-11 16:30:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-11

Qui sont les bâtisseurs de la basilique et comment travaillaient-ils ? Cet atelier sera l’occasion d’en apprendre un peu plus sur ce métier, les outils et leur savoir-faire en s’amusant à tester la taille d’une pierre. .

Office de Tourisme 25 Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92 contact@tourisme-paraylemonial.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Tailleur de Pierre (6-10 ans)

L’événement Atelier Tailleur de Pierre (6-10 ans) Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-01-08 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I