Atelier Tailleur de Pierre (6-10 ans) Office de Tourisme Paray-le-Monial
Atelier Tailleur de Pierre (6-10 ans) Office de Tourisme Paray-le-Monial mardi 21 juillet 2026.
Atelier Tailleur de Pierre (6-10 ans)
Office de Tourisme 25 Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 15:00:00
fin : 2026-08-11 16:30:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-11
Qui sont les bâtisseurs de la basilique et comment travaillaient-ils ? Cet atelier sera l’occasion d’en apprendre un peu plus sur ce métier, les outils et leur savoir-faire en s’amusant à tester la taille d’une pierre. .
Office de Tourisme 25 Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92 contact@tourisme-paraylemonial.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Tailleur de Pierre (6-10 ans)
L’événement Atelier Tailleur de Pierre (6-10 ans) Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-01-08 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I