Marché du Cloitre Créateurs locaux Jardin du Cloitre Paray-le-Monial

Marché du Cloitre Créateurs locaux

Jardin du Cloitre Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 17:00:00

fin : 2026-08-04 22:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-04

Au coeur du Cloitre, les marchés semi-nocturnes de créateurs locaux de la région vous feront découvrir leurs univers et leurs savoir-faire bijoux, décoration, mosaique, créations artisanales, objets uniques et faits main. L’occasion idéale de rencontrer les artistes derrière leurs créations et de dénicher des pièces originales.

Tout au long de la soirée, l’ambiance sera animée par des interventions théâtrales de La Parodienne.

Un moment privilégié pour profiter de la douceur des soirées d’été, au cœur d’un lieu patrimonial chargé d’histoire. .

Jardin du Cloitre Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92 contact@tourisme-paraylemonial.fr

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English : Marché du Cloitre Créateurs locaux

L’événement Marché du Cloitre Créateurs locaux Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-03-11 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I