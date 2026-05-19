Enquête Basilique Pas d’exception à la règle Basilique de Sacré-Coeur Paray-le-Monial
Enquête Basilique Pas d’exception à la règle Basilique de Sacré-Coeur Paray-le-Monial mercredi 22 juillet 2026.
Paray-le-Monial
Enquête Basilique Pas d’exception à la règle
Basilique de Sacré-Coeur 25 Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-12 2026-10-21
Au début du XVIIIème siècle, l’abbé de Cluny vous donne la mission de contrôler la vie au prieuré de Paray et le comportement des moines. La règle de Saint-Benoit est-elle bien respectée ? A vous de le découvrir. .
Basilique de Sacré-Coeur 25 Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92 contact@tourisme-paraylemonial.fr
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L’événement Enquête Basilique Pas d’exception à la règle Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-05-19 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I
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