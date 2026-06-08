ENQUÊTE HISTORIQUE À SAINT-BREVIN Saint-Brevin-les-Pins

Saint-Brevin-les-Pins

ENQUÊTE HISTORIQUE À SAINT-BREVIN

Lieu exact indiqué à la réservation Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 14:00:00

fin : 2026-07-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-30

La Société des Historiens du Pays de Retz propose aux enfants de 7 à 14 ans de résoudre une enquête historique Saint-Brevin, quartier de l’Océan.

À travers un jeu de piste dans la commune, les enfants découvriront l’histoire de Saint-Brevin et devront résoudre une énigme se déroulant en plein cœur de la Seconde guerre mondiale, entre Résistance et Occupation…

Nous sommes en 1943 sous occupation allemande… Saint-Brevin-les-Pins est un lieu de défense de la côte important pour les Nazis. Le grand dirigeant du chantier des fortifications allemandes sur l’Atlantique, Erwin Rommel, va se rendre à Saint-Brevin pour s’assurer de la bonne avancée des travaux. La résistance brevinoise s’organise alors pour faire capoter la visite. Malheureusement, un message de la résistance est éparpillé dans la commune !



Informations pratiques



Le parcours complet dure 1h30 à 2h00. Il est réalisable entre 14h00 et 18h00 (dernier départ à 16h30).

Un départ sur site a lieu toutes les 15mn entre 14h et 16h30 et le départ de 2 groupes en simultané.

Chaque groupe participant devra avoir un accompagnant majeur, responsable des personnes mineures.

Un groupe est constitué de 8 personnes maxi, un groupe peut à minima compter 2 personnes (un enfant et un accompagnant).



Conseil : se munir d’un téléphone portable pour pouvoir recevoir des conseils si vous êtes bloqués à une étape.

Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents pendant toute l’animation.

5€ par enfant en âge de participer (7/14 ans)

Billetterie uniquement dans les bureaux de l’Office de Tourisme Intercommunal de Saint-Brevin. .

Lieu exact indiqué à la réservation Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 24 32 ot@tourisme-saint-brevin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement ENQUÊTE HISTORIQUE À SAINT-BREVIN Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin