Saint-Michel-Chef-Chef

Enquête historique à Saint-Michel-Chef-Chef

Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:00:00

fin : 2026-08-18 16:30:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-18

Devenez des détectives du temps et explorez l’histoire et les secrets du passé de Saint-Michel-Chef-Chef !

Plongez dans l’histoire et le patrimoine de la commune de Saint-Michel Chef-Chef à travers un jeu de piste et découvrez la commune telle qu’elle était au début du XXème siècle des débuts de la biscuiterie à ceux de la station balnéaire en passant par l’animation du village du Redois.

Que devez-vous découvrir ???

Nous sommes en 1920. Saint-Michel-Chef-Chef est une station balnéaire réputée. La commune est également connue pour ses galettes fabriquées par la famille Grellier. Joseph, le fondateur de la biscuiterie, est décédé en 1912. Sa femme, Constance, et sa sœur, Marie, ont repris les rênes de l’entreprise. Elles veulent la développer en commercialisant une nouvelle sorte de biscuit à partir d’une recette élaborée par Joseph avant son décès. Seulement, celle-ci a disparu !

Votre rôle

les participants au jeu vont devoir mener l’enquête en parcourant la ville, à la recherche d’indices.

à chaque étape, vous devrez trouver un tube rouge contenant des informations permettant de résoudre l’énigme et d’avancer vers la suite de l’histoire.

Informations pratiques

le parcours complet dure 1h30 environ. Il est réalisable entre 14h et 18h (dernier départ à 16h30)

se munir d’un téléphone portable pour pouvoir recevoir des conseils si vous êtes bloqués à une étape

les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents pendant toute l’animation

les plus grands pourront faire le parcours en autonomie mais avec l’accord de leurs parents

tarif unique 5€ par enfants (7 à 14 ans inclus) sur réservation obligatoire dans les 7 Offices de Tourisme de l’Office Intercommunal de Pornic. Gratuit pour les 15-17 ans et accompagnants

organisée par la Nouvelle Maison de l’Histoire de La Bernerie-en-Retz

Déconseillée aux enfants de -6 ans car les enfants doivent savoir lire

Découvrez ici tous les événements programmés à Saint-Michel-Chef-Chef .

Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 82 54 saintmichelchefchef@pornic.com

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English :

Become time detectives and explore the history and secrets of Saint-Michel-Chef-Chef?s past!

L’événement Enquête historique à Saint-Michel-Chef-Chef Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2026-04-14 par I_OT Pornic