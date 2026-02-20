Enquête historique aux Moutiers-en-Retz Les Moutiers-en-Retz

Les Moutiers-en-Retz

Enquête historique aux Moutiers-en-Retz

Place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 14:00:00

fin : 2026-08-20 18:00:00

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-20

Avis aux petits enquêteurs curieux enfilez vos baskets de détective et partez à l’aventure lors de cette enquête historique aux Moutiers-en-Retz.

Une énigme historique aux Moutiers-en-Retz vous attend pour une aventure palpitante à travers les ruelles pittoresques de cette charmante commune. Préparez-vous à plonger dans le passé, à déchiffrer des indices et à percer les mystères qui se cachent derrière chaque pierre.

Pourquoi participer à cette enquête ?

une exploration captivante dans l’histoire du village : suivez les traces des générations passées en parcourant les lieux emblématiques des Moutiers, chaque étape vous révélera un pan de l’histoire locale

des énigmes et des indices à trouver : votre mission, si vous l’acceptez, consiste à résoudre des énigmes et à trouver des indices dissimulés

une durée idéale le parcours complet dure environ 1h30, parfait pour une escapade en famille ou entre amis

Informations pratiques

équipez-vous d’un téléphone portable pour recevoir des conseils si vous êtes bloqués à une étape

les petits détectives en herbe doivent être accompagner d’un adulte tout au long de l’animation (accompagnants gratuits)

réservation obligatoire à l’office de tourisme des Moutiers-en-Retz à l’accueil ou par téléphone, ou dans les 7 offices de tourisme Destination Pornic.

tarif unique : 5€ pour 7-14 ans inclus (les départs sont déconseillés aux moins de 6 ans car les enfants doivent savoir lire). ​

Qui sait, peut-être deviendrez-vous le Sherlock Holmes des Moutiers-en-Retz ?

Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz. .

Place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 74 00 lesmoutiersenretz@pornic.com

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English :

Calling all inquisitive little investigators: put on your detective sneakers and set off on an adventure with this historical investigation in Moutiers-en-Retz.

L’événement Enquête historique aux Moutiers-en-Retz Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-04-17 par I_OT Pornic