Issy-l’Évêque

Enquête Le disparu du 28ème régiment

ISSY-L’EVEQUE Issy-l’Évêque Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 14:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21 2026-10-24

Animation ludique proposée par le PETR du Charolais Brionnais.

1831. Voilà seize ans que les guerres de coalition, qui ont fait trembler l’Europe, sont terminées. Pourtant, un jeune conscrit de la commune n’est jamais rentré. Que lui est-il arrivé ? A vous de mener l’enquête !

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Monts et Vallées au 03 85 85 56 90 .

ISSY-L’EVEQUE Issy-l’Évêque 71760 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 56 90 ot@cceals.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Enquête Le disparu du 28ème régiment

L’événement Enquête Le disparu du 28ème régiment Issy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-09 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne