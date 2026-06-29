Randonnée Accompagnée Issy-l’Évêque
dimanche 23 août 2026 · Issy-l'Évêque
Informations pratiques
Issy-l’Évêque
Randonnée Accompagnée
Etang du Livier sur D 141 Route de Montmort Issy-l’Évêque Saône-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 09:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Rendez-vous Etang du Livier D 141 route de Montmort Lat 46708331N Long 3979 303 E. Circuit de 12 kms et 250 m de dénivelé en passant par La glacière de Montrifaut et le Sabot de Paul Rault. Inscriptions sur place 15 minutes avant le départ. Possibilité de pique-niquer en fin de rando. .
Etang du Livier sur D 141 Route de Montmort Issy-l’Évêque 71760 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 58 98 17 alain.auvachey@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée Accompagnée
L’événement Randonnée Accompagnée Issy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-29 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
À voir aussi à Issy-l'Évêque (Saône-et-Loire)
- Enquête Le disparu du 28ème régiment Issy-l’Évêque 21 août 2026