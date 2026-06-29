Informations pratiques

Issy-l’Évêque

Randonnée Accompagnée

Etang du Livier sur D 141 Route de Montmort Issy-l’Évêque Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 09:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Rendez-vous Etang du Livier D 141 route de Montmort Lat 46708331N Long 3979 303 E. Circuit de 12 kms et 250 m de dénivelé en passant par La glacière de Montrifaut et le Sabot de Paul Rault. Inscriptions sur place 15 minutes avant le départ. Possibilité de pique-niquer en fin de rando. .

Etang du Livier sur D 141 Route de Montmort Issy-l’Évêque 71760 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 58 98 17 alain.auvachey@wanadoo.fr

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English : Randonnée Accompagnée

L’événement Randonnée Accompagnée Issy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-29 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)