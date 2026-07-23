Enquête l’oiseau mystère Pleubian
jeudi 23 juillet 2026 · Pleubian
Informations pratiques
Pleubian
Enquête l’oiseau mystère
Rue de Pors Rand Pleubian Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:00:00
fin : 2026-08-07 17:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-07 2026-08-18
L’Oiseau Mystère Enquête Nature en famille
Prêts à devenir détectives de la nature ? Partez à la découverte des oiseaux et de leurs secrets lors de cette enquête ludique en famille ! À travers un jeu de piste interactif, apprenez à identifier les oiseaux grâce à leurs chants, leur plumage et leurs habitudes. Résolvez des énigmes et suivez les indices laissés par nos amis à plumes pour percer le mystère de l’Oiseau Mystère.
Une aventure pleine de surprises qui éveillera la curiosité de petits et grands. Alors, êtes-vous prêts à relever le défi et à explorer le monde fascinant des oiseaux ? .
Rue de Pors Rand Pleubian 22610 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Enquête l’oiseau mystère Pleubian a été mis à jour le 2026-07-20 par SITARMOR
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