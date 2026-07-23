Informations pratiques

Pleubian

Enquête l’oiseau mystère

Rue de Pors Rand Pleubian Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:00:00

fin : 2026-08-07 17:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-07 2026-08-18

L’Oiseau Mystère Enquête Nature en famille

Prêts à devenir détectives de la nature ? Partez à la découverte des oiseaux et de leurs secrets lors de cette enquête ludique en famille ! À travers un jeu de piste interactif, apprenez à identifier les oiseaux grâce à leurs chants, leur plumage et leurs habitudes. Résolvez des énigmes et suivez les indices laissés par nos amis à plumes pour percer le mystère de l’Oiseau Mystère.

Une aventure pleine de surprises qui éveillera la curiosité de petits et grands. Alors, êtes-vous prêts à relever le défi et à explorer le monde fascinant des oiseaux ? .

Rue de Pors Rand Pleubian 22610 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Enquête l’oiseau mystère Pleubian a été mis à jour le 2026-07-20 par SITARMOR