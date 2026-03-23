Enquête ludique à Bouafles. Mairie de Bouafles Bouafles

Enquête ludique à Bouafles.

Mairie de Bouafles 28 Haute Rue Bouafles Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30 22:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Rallye pédestre Bouafles autrefois et son évolution En équipe, avec plan et photos, recherche ludique de lieux, d’objets et d’informations. Rdv à partir de 20h. Arrivée avec lampions et mise en commun conviviale du résultat des recherches, avec diaporama et remise de prix. .

Mairie de Bouafles 28 Haute Rue Bouafles 27700 Eure Normandie +33 7 69 72 82 62 aespb27@gmail.com

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English : Enquête ludique à Bouafles.

L’événement Enquête ludique à Bouafles. Bouafles a été mis à jour le 2026-03-23 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure