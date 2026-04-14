Enquête ludique « Sur les traces de Germinal… », Musée du Théâtre Forain, Artenay

Enquête ludique « Sur les traces de Germinal… » Samedi 23 mai, 19h30 Musée du Théâtre Forain Loiret

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Venez mener l’enquête sur les traces de Germinal !

Durant toute la soirée, vous pourrez participer, en famille ou entre amis, à une enquête ludique à travers les différentes salles du musée, sur les traces des héros du célèbre roman d’Emile Zola…

L’occasion également de (re)découvrir les collections du Musée du Théâtre Forain et de vous plonger dans quatre siècles d’histoire du théâtre itinérant, sur les pas de Molière et des comédiens ambulants qui animaient autrefois les campagnes françaises.

Musée du Théâtre Forain Rue du Paradis, 45410 Artenay, France Artenay 45410 Loiret Centre-Val de Loire 0238800973 https://www.musee-theatre-forain.fr Un groupe sculpté de Decan « La Parade » (XIXe siècle), 24 eaux-fortes de J. Callot (figures de la Commedia dell’arte, 1621), costumes de marquis, de valets, de militaires qui illustrent le répertoire du théâtre forain, marionnettes à métamorphoses. Artenay est situé à 20 km d’Orléans, 35 km de Pithiviers, 55 km de Chartres et 105 km de Paris par l’A 10 ou la RD 2020.

Venez mener l’enquête sur les traces de Germinal !

© Krizo Théâtre / Musée du Théâtre Forain