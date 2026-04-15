Germinal, Musée du Théâtre Forain, Artenay

Germinal Samedi 23 mai, 21h00 Musée du Théâtre Forain Loiret

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:20:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:20:00+02:00

Redécouvrez le chef-d’œuvre d’Emile Zola dans une version drôle et décalée !

Le Krizo Théâtre s’empare de cette œuvre du patrimoine français et la revisite dans un registre surprenant, drôle et décalé, afin de faire découvrir et redécouvrir à tous, petits et grands, ce roman incroyable d’humanité.

Une version légère pleine d’humour et d’amour, présentée par quatre comédiens qui jouent presque tous les personnages, dans un rythme endiablé, avec masques et marionnettes créés spécialement pour ce spectacle.

Un coup de grisou pour une véritable explosion de joie !

Musée du Théâtre Forain Rue du Paradis, 45410 Artenay, France Artenay 45410 Loiret Centre-Val de Loire 0238800973 https://www.musee-theatre-forain.fr Un groupe sculpté de Decan « La Parade » (XIXe siècle), 24 eaux-fortes de J. Callot (figures de la Commedia dell’arte, 1621), costumes de marquis, de valets, de militaires qui illustrent le répertoire du théâtre forain, marionnettes à métamorphoses. Artenay est situé à 20 km d’Orléans, 35 km de Pithiviers, 55 km de Chartres et 105 km de Paris par l’A 10 ou la RD 2020.

Redécouvrez le chef-d’œuvre d’Emile Zola dans une version drôle et décalée !

© Krizo Théâtre