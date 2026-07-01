Enquête nature sur la Voie Verte Voie Verte Vezot

Informations pratiques

Vezot

Enquête nature sur la Voie Verte

Voie Verte Ancienne gare Vezot Sarthe

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:30:00

fin : 2026-07-29 17:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Partez à la découverte de la Voie Verte et de ses habitants lors de ce rallye qui vous réserve bien des surprises…

Les enfants doivent être accompagnés par un adulte.

Sur inscription avant le 27 juillet au 02 43 52 01 34 ou au 02 43 34 16 48.

Tarif 2€ par personne .

Voie Verte Ancienne gare Vezot 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 34 16 48

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English :

L’événement Enquête nature sur la Voie Verte Vezot a été mis à jour le 2026-06-28 par OT Maine Saosnois