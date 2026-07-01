Visite conférence de l’église Saint Denis de Vezot, Église, Vezot

Informations pratiques

Visite conférence de l’église Saint Denis de Vezot 19 et 20 septembre Église Sarthe

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, découvrez l’église Saint-Denis, un édifice remarquable classé au titre des monuments historiques. La visite permettra d’admirer sa nef romane, ses peintures murales des XIIIe-XVIe siècles ainsi que ses trois retables de la Renaissance, témoins d’un riche patrimoine mobilier protégé dès le début du XXe siècle.

L’historienne Bénédicte Poupry-Bouley animera une visite-conférence d’une heure le samedi à partir de 14h30. L’entrée est libre.

Église Vezot, 72600 Vezot, France Vezot 72600 Sarthe Pays de la Loire

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, découvrez l’église Saint-Denis, un édifice remarquable classé au titre des monuments historiques.

Commune de Vezot