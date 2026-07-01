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AGENDA · Vezot

Visite conférence de l’église Saint Denis de Vezot, Église, Vezot

samedi 19 septembre 2026 · Église · Vezot

Visite conférence de l’église Saint Denis de Vezot, Église, Vezot

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église
Adresse
Vezot, 72600 Vezot, France
Ville
72600 Vezot
Département
Sarthe
Tarif
Entrée libre

Visite conférence de l’église Saint Denis de Vezot 19 et 20 septembre Église Sarthe

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, découvrez l’église Saint-Denis, un édifice remarquable classé au titre des monuments historiques. La visite permettra d’admirer sa nef romane, ses peintures murales des XIIIe-XVIe siècles ainsi que ses trois retables de la Renaissance, témoins d’un riche patrimoine mobilier protégé dès le début du XXe siècle.
L’historienne Bénédicte Poupry-Bouley animera une visite-conférence d’une heure le samedi à partir de 14h30. L’entrée est libre.

Église Vezot, 72600 Vezot, France Vezot 72600 Sarthe Pays de la Loire
À l’occasion des journées européennes du patrimoine, découvrez l’église Saint-Denis, un édifice remarquable classé au titre des monuments historiques.

Commune de Vezot