Enquête nocturne à Aqualis, Aqualis, l’expérience lac, Aix-les-Bains

Enquête nocturne à Aqualis Samedi 23 mai, 20h00, 21h30 Aqualis, l’expérience lac Savoie

Gratuit, réservation indispensable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Chaque année, la Nuit des musées est l’occasion de proposer une visite différente d’Aqualis, à la découverte du lac du Bourget. Prêt pour une expérience-lac différente ? Découvrir le lac du Bourget en pleine nuit, au sein d’Aqualis… Aqualis réouvre ses portes à la nuit tombée pour une enquête nocturne… Prêt à plonger dans l’aventure ?

Pendant 1h (maximum ), vous serez confronté(es) à cette expérience unique au sein d’Aqualis, un médiateur sera à votre écoute pour vous éviter le pire… Entrée gratuite pour cet évènement national !

Il vous faudra un téléphone mobile pour mener l’enquête …

Aqualis, l’expérience lac 52 esplanade Jean Murguet, 73100 AIX LES BAINS Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 70 64 69 https://aqualis-lacdubourget.fr/ https://www.facebook.com/aqualislacdubourget/;https://www.instagram.com/aqualislacdubourget/ [{« type »: « link », « value »: « https://aqualis-lacdubourget.fr/la-nuit-des-musees »}, {« owner »: {« uid »: 19312544, « type »: « user »}, « data »: [{« itemCollectionDetails »: « Merci de ru00e9server votre place sur le site internet d’Aqualis », « priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: 60, « bookingContact »: « info@aqualis-lacdubourget.fr », « venueId »: 152001, « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 10 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1779559200000, « id »: 1}, {« quantity »: « 10 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1779564600000, « id »: 2}], « category »: « EVENEMENT_PATRIMOINE », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}] Pour aimer et protéger la nature, il faut commencer par la connaître et la comprendre mieux. C’est ce que propose Aqualis, dans une démarche innovante, qui vise à donner des clés de compréhension tout en mobilisant les sens, les émotions, l’imaginaire ainsi que l’humour des visiteurs. Aqualis se veut un espace muséographique d’un genre nouveau, accessible à tous, qui suscite de manière interactive et ludique le questionnement tout en apportant des éléments de réponse. Comme une clé d’entrée du territoire, le parcours permet une réelle exploration grâce à l’immersion visuelle et sonore, la manipulation d’objets ou encore le jeu.

Pour prolonger l’expérience lac, Aqualis propose toute l’année de nombreuses rencontres et ateliers thématiques, en partenariat avec les acteurs locaux de l’environnement. Dans et hors les murs, les actions pédagogiques d’Aqualis sont désormais un incontournable pour le grand public, mais aussi les scolaires, les centres de loisirs et les vacanciers. Parkings gratuits, petit port, parc à vélo, promenade et chemin lacustre piéton et cyclable

Nuit européenne des musées

©Aqualis