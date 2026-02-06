Concert Mozart, Haydn et Mendelssohn boulevard des côtes Aix-les-Bains
Concert Mozart, Haydn et Mendelssohn boulevard des côtes Aix-les-Bains dimanche 31 mai 2026.
Concert Mozart, Haydn et Mendelssohn
boulevard des côtes Église Notre-Dame d’Aix-les-Bains Aix-les-Bains Savoie
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Concert du Cercle Philharmonique de Chambéry avec les Musiciens des Marais.
Invitée Marie Perbost
.
boulevard des côtes Église Notre-Dame d’Aix-les-Bains Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert by the Cercle Philharmonique de Chambéry with the Musiciens des Marais.
Guest: Marie Perbost
L’événement Concert Mozart, Haydn et Mendelssohn Aix-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-03 par Agence Aix-les-Bains Riviera des Alpes