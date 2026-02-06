Concert Mozart, Haydn et Mendelssohn boulevard des côtes Aix-les-Bains

Concert Mozart, Haydn et Mendelssohn

boulevard des côtes Église Notre-Dame d’Aix-les-Bains Aix-les-Bains Savoie

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Concert du Cercle Philharmonique de Chambéry avec les Musiciens des Marais.

Invitée Marie Perbost

.

boulevard des côtes Église Notre-Dame d’Aix-les-Bains Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert by the Cercle Philharmonique de Chambéry with the Musiciens des Marais.

Guest: Marie Perbost

L’événement Concert Mozart, Haydn et Mendelssohn Aix-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-03 par Agence Aix-les-Bains Riviera des Alpes