Aix-les-Bains

14e rassemblement Renault Sport et Alpine

Esplanade du lac Aix-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Rendez-vous les 6 et 7 juin sur l’Esplanade du lac à Aix-les-Bains pour le 14e rassemblement Renault Sport et Alpine organisée par l’association Aix Auto Sport.

Avec notamment en invités Laurent HURGON, Emmanuel GUIGOU et Yves JOUANNY.

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Esplanade du lac Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes contact@aixautosport.fr

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English :

Join us on June 6 and 7 on the Esplanade du lac in Aix-les-Bains for the 14th Renault Sport and Alpine rally organized by the Aix Auto Sport association.

Guests will include Laurent HURGON, Emmanuel GUIGOU and Yves JOUANNY.

L’événement 14e rassemblement Renault Sport et Alpine Aix-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-20 par Agence Aix-les-Bains Riviera des Alpes