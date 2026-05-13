Tournoi de volley 3×3 Esplanade du lac Aix-les-Bains

Aix-les-Bains

Tournoi de volley 3×3

Esplanade du lac Boulevard Barrier Aix-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Tournoi de volley 3×3 au bord du lac du Bourget réunissant plus de 1200 participants dans une ambiance sportive, conviviale et festive. Matchs, animations, buvette et restauration sur place tout le week-end.

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Esplanade du lac Boulevard Barrier Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 89 94 59 42 abvbtournois@gmail.com

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English :

3×3 volleyball tournament on the shores of Lac du Bourget, with over 1,200 participants in a sporting, friendly and festive atmosphere. Matches, entertainment, refreshments and catering on site all weekend.

L’événement Tournoi de volley 3×3 Aix-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Aix-les-Bains Riviera des Alpes