Tournoi de volley 3×3 Esplanade du lac Aix-les-Bains
Tournoi de volley 3×3 Esplanade du lac Aix-les-Bains samedi 13 juin 2026.
Aix-les-Bains
Tournoi de volley 3×3
Esplanade du lac Boulevard Barrier Aix-les-Bains Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Tournoi de volley 3×3 au bord du lac du Bourget réunissant plus de 1200 participants dans une ambiance sportive, conviviale et festive. Matchs, animations, buvette et restauration sur place tout le week-end.
.
Esplanade du lac Boulevard Barrier Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 89 94 59 42 abvbtournois@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
3×3 volleyball tournament on the shores of Lac du Bourget, with over 1,200 participants in a sporting, friendly and festive atmosphere. Matches, entertainment, refreshments and catering on site all weekend.
L’événement Tournoi de volley 3×3 Aix-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Aix-les-Bains Riviera des Alpes
À voir aussi à Aix-les-Bains (Savoie)
- LA LEGENDE DE L’OISEAU BLEU CHAPITEAU MEDRANO Aix Les Bains 22 mai 2026
- Enquête nocturne à Aqualis, Aqualis, l’expérience lac, Aix-les-Bains 23 mai 2026
- ARNAUD TSAMERE THEATRE DU CASINO Aix Les Bains 26 mai 2026
- Concert Mozart, Haydn et Mendelssohn boulevard des côtes Aix-les-Bains 31 mai 2026
- Festival du Cinéma Français d’Aix-les-Bains Casino Grand Cercle Aix-les-Bains 1 juin 2026