Visites-flash au musée archéologique !, Musée archéologique, Aix-les-Bains

Visites-flash au musée archéologique ! Dimanche 14 juin, 10h00, 14h00 Musée archéologique Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00

Ouverture exceptionnelle du musée archéologique d’Aix-les-Bains. Venez apprendre l’histoire d’Aix-les-Bains dont le riche passé gallo-romain est bien représenté par ses monuments à travers des visites flash avec des guides conférenciers du service Ville d’Art et d’Histoire.

Musée archéologique Hôtel de Ville, 1 place Maurice Mollard, 73100 Aix-les-Bains Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0479350795 https://www.aixlesbains.fr/mes-loisirs/patrimoine-et-architecture-1 Musée archéologique de la Ville d’Aix-les-Bains Ouvert uniquement certains jours de la semaine, renseignements sur le site Internet de la Ville.

