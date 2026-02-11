Festival Musilac Esplanade du lac Aix-les-Bains

Festival Musilac

Esplanade du lac Boulevard Barrier Aix-les-Bains Savoie

Tarif : 219 – 219 – 219 EUR

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-12

Rendez-vous du Du jeudi 9 au dimanche 12 juillet 2026 sur les bords du lac d’Aix-les-bains

Esplanade du lac Boulevard Barrier Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

English : Festival Musilac

Musilac, the story of a rapid success owing to exceptional artists who, each in their own way, world stars or emerging talents, great singers or sacred monsters, have transformed the Esplanade du Lac into a dream-machine.

