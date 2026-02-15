Gospelcation Workshop Gospel Église Saint-Swithun Aix-les-Bains
Gospelcation Workshop Gospel
Église Saint-Swithun 9 rue du Temple Aix-les-Bains Savoie
Tarif : 250 – 250 – EUR
Tarif réduit
earlybird pass 4 jours Worshops + concert jusqu’au 01 mai
Début : 2026-07-27
fin : 2026-08-01
2026-07-27
✨ Vivez une expérience gospel unique à Aix-les-Bains, au bord du lac du Bourget ! Une semaine mêlant musique, partage et tourisme avec ateliers vocaux, choristes américains, concert final pour débutant ou confirmé.
Église Saint-Swithun 9 rue du Temple Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes info.lavoixdesnations@gmail.com
English :
? Enjoy a unique gospel experience in Aix-les-Bains, on the shores of Lac du Bourget! A week combining music, sharing and tourism, with vocal workshops, American choristers and a final concert for beginners or advanced.
