Dragon Boat Festival

Aix-les-Bains Savoie

Début : 2026-08-24

fin : 2026-08-30

2026-08-24

Le festival IBCPC 2026 se déroulera sur les rives du lac du Bourget, le plus grand lac glaciaire naturel de France.

Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 88 68 00 accueil@aixlesbains-rivieradesalpes.com

English :

The IBCPC 2026 festival will take place on the shores of Lac du Bourget, France’s largest natural glacial lake.

