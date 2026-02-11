Dragon Boat Festival Aix-les-Bains
Dragon Boat Festival Aix-les-Bains lundi 24 août 2026.
Dragon Boat Festival
Aix-les-Bains Savoie
Début : 2026-08-24
fin : 2026-08-30
2026-08-24
Le festival IBCPC 2026 se déroulera sur les rives du lac du Bourget, le plus grand lac glaciaire naturel de France.
Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 88 68 00 accueil@aixlesbains-rivieradesalpes.com
The IBCPC 2026 festival will take place on the shores of Lac du Bourget, France’s largest natural glacial lake.
L’événement Dragon Boat Festival Aix-les-Bains a été mis à jour le 2025-12-02 par Agence Aix-les-Bains Riviera des Alpes