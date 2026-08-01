Enquête nocturne Château de la fée Mélusine Saint-Jean-d’Angle
mercredi 12 août 2026 · Château de la fée Mélusine · Saint-Jean-d'Angle
Informations pratiques
Saint-Jean-d’Angle
Enquête nocturne
Château de la fée Mélusine 2 route de Marennes Saint-Jean-d’Angle Charente-Maritime
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Le château ouvre ses portes pour une enquête nocturne
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Château de la fée Mélusine 2 route de Marennes Saint-Jean-d’Angle 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 05 00 87 marionrannou4@gmail.com
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English : Night-time investigation
The castle is opening its doors for a night-time investigation
L’événement Enquête nocturne Saint-Jean-d’Angle a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme Rochefort Océan