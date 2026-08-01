Enquête nocturne Château de la fée Mélusine Saint-Jean-d’Angle

mercredi 12 août 2026 · Château de la fée Mélusine · Saint-Jean-d'Angle

Informations pratiques

Saint-Jean-d’Angle

Enquête nocturne

Château de la fée Mélusine 2 route de Marennes Saint-Jean-d’Angle Charente-Maritime

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Le château ouvre ses portes pour une enquête nocturne

.

Château de la fée Mélusine 2 route de Marennes Saint-Jean-d’Angle 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 05 00 87 marionrannou4@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Night-time investigation

The castle is opening its doors for a night-time investigation

L’événement Enquête nocturne Saint-Jean-d’Angle a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme Rochefort Océan