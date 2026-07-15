Journée européenne du patrimoine au château fort de St-Jean d’Angle Château fort de la Fée Mélusine Saint-Jean-d’Angle
dimanche 20 septembre 2026 · Château fort de la Fée Mélusine · Saint-Jean-d'Angle
Informations pratiques
Saint-Jean-d’Angle
Journée européenne du patrimoine au château fort de St-Jean d’Angle
Château fort de la Fée Mélusine 2 route de Marennes Saint-Jean-d’Angle Charente-Maritime
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
à partir de 14 ans.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite guidée et/ou en autonomie du château et des 15 hectares du parc.
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Château fort de la Fée Mélusine 2 route de Marennes Saint-Jean-d’Angle 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 62 54 55 contact@chateausaintjeandangle.fr
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English : European Heritage Day at the fortified castle of St-Jean d’Angle
Guided tour and/or self-guided tour of the château and the 15-hectare grounds.
L’événement Journée européenne du patrimoine au château fort de St-Jean d’Angle Saint-Jean-d’Angle a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Rochefort Océan