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AGENDA · Gentelles

Enquête photographique à Gentelles, Gentelles, Gentelles

samedi 19 septembre 2026 · Gentelles

Enquête photographique à Gentelles, Gentelles, Gentelles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Gentelles
Adresse
Gentelles
Ville
80800 Gentelles
Département
Somme
Tarif
30 personnes maximum

Enquête photographique à Gentelles Samedi 19 septembre, 10h00 Gentelles Somme

30 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte de Gentelles à travers une visite guidée illustrée de photographies anciennes.
Des rues du village aux principaux édifices, ces clichés d’époque révèlent les évolutions du paysage et permettent de mieux comprendre l’histoire de cette commune
Une invitation à comparer le Gentelles d’hier et d’aujourd’hui.

Gentelles Gentelles Gentelles 80800 Somme Hauts-de-France
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte de Gentelles à travers une visite guidée illustrée de photographies anciennes.

©Val de Somme Tourisme