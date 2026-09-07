Enquête photographique à Gentelles, Gentelles, Gentelles

Informations pratiques

Enquête photographique à Gentelles Samedi 19 septembre, 10h00 Gentelles Somme

30 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte de Gentelles à travers une visite guidée illustrée de photographies anciennes.

Des rues du village aux principaux édifices, ces clichés d’époque révèlent les évolutions du paysage et permettent de mieux comprendre l’histoire de cette commune

Une invitation à comparer le Gentelles d’hier et d’aujourd’hui.

Gentelles Gentelles Gentelles 80800 Somme Hauts-de-France

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte de Gentelles à travers une visite guidée illustrée de photographies anciennes.

©Val de Somme Tourisme