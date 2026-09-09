Enquête photographique à Vaire-sous-Corbie, Vaire-sous-Corbie, Vaire-sous-Corbie
samedi 19 septembre 2026 · Vaire-sous-Corbie
Informations pratiques
Enquête photographique à Vaire-sous-Corbie Samedi 19 septembre, 15h00 Vaire-sous-Corbie Somme
30 personnes maximum
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Découvrez Vaire-sous-Corbie à travers une visite guidée exceptionnelle où les photographies anciennes deviennent les témoins de son histoire. Des images d’avant-guerre aux clichés de la reconstruction, revivez les transformations du village, durement touché pendant la Première Guerre mondiale. Église, mairie, pont ou château : chaque étape de la visite permettra de confronter le passé au présent et de porter un regard nouveau sur le patrimoine communal.
Vaire-sous-Corbie 3 Rue de l’Église, 80340 Vaire-sous-Corbie Vaire-sous-Corbie 80800 Somme Hauts-de-France
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©Val de Somme Tourisme