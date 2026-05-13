Enquête policière « le crime du train le Petit Mairat » en semi-nocturne. Samedi 23 mai, 20h45 Musée de la gare de Gourville Charente

Gratuit; à partir de 10 ans;

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:45:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:45:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00

Un crime a été commis dans le train le Petit Mairat. Vous avez une heure pour résoudre l’enquête.

à partir de 10 ans, mineurs accompagnés d’un adulte

Musée de la gare de Gourville 1134 Av. du Petit Mairat, 16170 Rouillac Rouillac 16170 Gourville Charente Nouvelle-Aquitaine 0517208410 https://www.rouillac-tourisme.fr/ https://www.facebook.com/otrouillacais/;https://tinyurl.com/2cvytnvh [{« type »: « phone », « value »: « 05 45 21 80 05 »}, {« owner »: {« uid »: 97826585, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: 60, « bookingContact »: « chenebin.otrouillac@gmail.com », « venueId »: 152001, « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 12 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1779561900000, « id »: 1}], « category »: « EVENEMENT_JEU », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}, {« type »: « link », « value »: « https://reservation.elloha.com?IdPublication=b6bb2728-fd67-4d8b-991e-a162daaf95cd&culture=fr-FR&idoi=b03ffa24-2ac9-482f-92e2-534ce68e5fcf&searchFirstAvailableDates=1 »}] Ancienne gare réhabilitée de 1911 qui rappelle l’ancienne ligne du train le Petit Mairat. Une locomotive à vapeur de 1910 est présentée dans le petit musée, créé en 2009, mettant en avant la mémoire ferroviaire.

Au fil de la visite, découvrez des mannequins habillés avec des costumes d’époque, une collection de casquettes, de médailles, des poinçonneuses billets, des lampes de quai, des locomotives miniatures – environ 250 objets de collection. Le clou de la visite est bien sûr la locomotive vapeur. N’oubliez pas le selfie! parkings dans la rue

Un crime a été commis dans le train le Petit Mairat. Vous avez une heure pour résoudre l’enquête.

©office de tourisme du Rouillacais