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Visite de l’école de Rouillac après travaux place Victor Hugo Rouillac

Visite de l’école de Rouillac après travaux place Victor Hugo Rouillac samedi 16 mai 2026.

Lieu : place Victor Hugo

Adresse : École primaire de Rouillac

Ville : 16170 Rouillac

Département : Charente

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Rouillac

Visite de l’école de Rouillac après travaux

place Victor Hugo École primaire de Rouillac Rouillac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 12:00:00

Date(s) :
2026-05-16

Samedi 16 mai
Visite de l’école de Rouillac après travaux
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place Victor Hugo École primaire de Rouillac Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 80 05 

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English :

Saturday May 16th
Visit to Rouillac school after renovation

L’événement Visite de l’école de Rouillac après travaux Rouillac a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Rouillacais

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