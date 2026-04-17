Visite de l’école de Rouillac après travaux place Victor Hugo Rouillac
Visite de l’école de Rouillac après travaux place Victor Hugo Rouillac samedi 16 mai 2026.
Rouillac
Visite de l’école de Rouillac après travaux
place Victor Hugo École primaire de Rouillac Rouillac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 12:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Samedi 16 mai
Visite de l’école de Rouillac après travaux
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place Victor Hugo École primaire de Rouillac Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 80 05
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English :
Saturday May 16th
Visit to Rouillac school after renovation
L’événement Visite de l’école de Rouillac après travaux Rouillac a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Rouillacais
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