Visite de l’école de Rouillac après travaux place Victor Hugo Rouillac

Rouillac

Visite de l’école de Rouillac après travaux

place Victor Hugo École primaire de Rouillac Rouillac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16 12:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Samedi 16 mai

Visite de l’école de Rouillac après travaux

.

place Victor Hugo École primaire de Rouillac Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 80 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saturday May 16th

Visit to Rouillac school after renovation

L’événement Visite de l’école de Rouillac après travaux Rouillac a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Rouillacais