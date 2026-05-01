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Les Instants Découverte Le vieillissement d’un Pineau Blanc LE BREUIL Rouillac

Les Instants Découverte Le vieillissement d’un Pineau Blanc LE BREUIL Rouillac mardi 12 mai 2026.

Lieu : LE BREUIL

Adresse : 477 RUE DU MOULIN A VENT

Ville : 16170 Rouillac

Département : Charente

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 17 17 17

Rouillac

Les Instants Découverte Le vieillissement d’un Pineau Blanc

LE BREUIL 477 RUE DU MOULIN A VENT Rouillac Charente

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 11:00:00
fin : 2026-05-12 12:30:00

Date(s) :
2026-05-12

A travers une dégustation comparative, observez l’évolution chromatique et aromatique de notre Pineau Blanc au fil des années passées en fûts.
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LE BREUIL 477 RUE DU MOULIN A VENT Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 75 75  contact@maison-dhiersat.com

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English :

Through a comparative tasting, observe the chromatic and aromatic evolution of our Pineau Blanc over the years spent in barrel.

L’événement Les Instants Découverte Le vieillissement d’un Pineau Blanc Rouillac a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme du Rouillacais

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