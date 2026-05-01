Les Instants Découverte Le vieillissement d’un Pineau Blanc LE BREUIL Rouillac
Les Instants Découverte Le vieillissement d’un Pineau Blanc LE BREUIL Rouillac mardi 12 mai 2026.
Rouillac
Les Instants Découverte Le vieillissement d’un Pineau Blanc
LE BREUIL 477 RUE DU MOULIN A VENT Rouillac Charente
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 11:00:00
fin : 2026-05-12 12:30:00
Date(s) :
2026-05-12
A travers une dégustation comparative, observez l’évolution chromatique et aromatique de notre Pineau Blanc au fil des années passées en fûts.
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LE BREUIL 477 RUE DU MOULIN A VENT Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 75 75 contact@maison-dhiersat.com
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English :
Through a comparative tasting, observe the chromatic and aromatic evolution of our Pineau Blanc over the years spent in barrel.
L’événement Les Instants Découverte Le vieillissement d’un Pineau Blanc Rouillac a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme du Rouillacais