Les Instants Découverte Le vieillissement d’un Pineau Blanc LE BREUIL Rouillac

Rouillac

Les Instants Découverte Le vieillissement d’un Pineau Blanc

LE BREUIL 477 RUE DU MOULIN A VENT Rouillac Charente

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 11:00:00

fin : 2026-05-12 12:30:00

Date(s) :

2026-05-12

A travers une dégustation comparative, observez l’évolution chromatique et aromatique de notre Pineau Blanc au fil des années passées en fûts.

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LE BREUIL 477 RUE DU MOULIN A VENT Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 75 75 contact@maison-dhiersat.com

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English :

Through a comparative tasting, observe the chromatic and aromatic evolution of our Pineau Blanc over the years spent in barrel.

L’événement Les Instants Découverte Le vieillissement d’un Pineau Blanc Rouillac a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme du Rouillacais