Enquêtre théâtralisée Mesnières-en-Bray
Enquêtre théâtralisée Mesnières-en-Bray jeudi 16 juillet 2026.
Mesnières-en-Bray
Enquêtre théâtralisée
11 Rue du Château Mesnières-en-Bray Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 17:00:00
fin : 2026-07-16 21:00:00
Date(s) :
2026-07-16
17H Accueil
Panier pique-nique du terroir 30€ pour 2 pers
(option à l’inscription)
19H00 Début de l’enquête (1H30 / 1H45)
21H Fin de l’enquête .
11 Rue du Château Mesnières-en-Bray 76270 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 94 55 77 chateaudemesnieres.reservation@gmail.com
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English : Enquêtre théâtralisée
L’événement Enquêtre théâtralisée Mesnières-en-Bray a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Bray Eawy
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