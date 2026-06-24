Mesnières-en-Bray

Enquêtre théâtralisée

11 Rue du Château Mesnières-en-Bray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 17:00:00

fin : 2026-07-16 21:00:00

Date(s) :

2026-07-16

17H Accueil

Panier pique-nique du terroir 30€ pour 2 pers

(option à l’inscription)

19H00 Début de l’enquête (1H30 / 1H45)

21H Fin de l’enquête .

11 Rue du Château Mesnières-en-Bray 76270 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 94 55 77 chateaudemesnieres.reservation@gmail.com

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English : Enquêtre théâtralisée

L’événement Enquêtre théâtralisée Mesnières-en-Bray a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Bray Eawy