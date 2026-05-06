Randonnée accompagnée Mesnières-en-Bray
Randonnée accompagnée Mesnières-en-Bray lundi 20 juillet 2026.
Mesnières-en-Bray
Randonnée accompagnée
Place Salle des Fêtes Mesnières-en-Bray Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 09:00:00
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Animation dans le cadre du programme Balade et Visites en Bray-Eawy . Au départ de la salle de spectacles et de loisirs, laissez-vous guider à travers une randonnée de 14km Mesnières-Neufchâtel, par les cuestas du Pays de Bray . Pour celles et ceux qui le souhaitent, repas du terroir à la brasserie Au Village (participation 20 € pour le repas) sur réservation à la Mairie de Mesnières-en-Bray. .
Place Salle des Fêtes Mesnières-en-Bray 76270 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 93 10 14 mairie.mesnieres@wanadoo.fr
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English : Randonnée accompagnée
L’événement Randonnée accompagnée Mesnières-en-Bray a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Bray Eawy
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