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Randonnée accompagnée Mesnières-en-Bray

Randonnée accompagnée Mesnières-en-Bray lundi 20 juillet 2026.

Adresse : Place Salle des Fêtes

Ville : 76270 Mesnières-en-Bray

Département : Seine-Maritime

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Mesnières-en-Bray

Randonnée accompagnée

Place Salle des Fêtes Mesnières-en-Bray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 09:00:00
fin : 2026-07-20

Date(s) :
2026-07-20

Animation dans le cadre du programme Balade et Visites en Bray-Eawy . Au départ de la salle de spectacles et de loisirs, laissez-vous guider à travers une randonnée de 14km Mesnières-Neufchâtel, par les cuestas du Pays de Bray . Pour celles et ceux qui le souhaitent, repas du terroir à la brasserie Au Village (participation 20 € pour le repas) sur réservation à la Mairie de Mesnières-en-Bray.   .

Place Salle des Fêtes Mesnières-en-Bray 76270 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 93 10 14  mairie.mesnieres@wanadoo.fr

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English : Randonnée accompagnée

L’événement Randonnée accompagnée Mesnières-en-Bray a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Bray Eawy

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