Mesnières-en-Bray

Randonnée accompagnée

Place Salle des Fêtes Mesnières-en-Bray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 09:00:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Animation dans le cadre du programme Balade et Visites en Bray-Eawy . Au départ de la salle de spectacles et de loisirs, laissez-vous guider à travers une randonnée de 14km Mesnières-Neufchâtel, par les cuestas du Pays de Bray . Pour celles et ceux qui le souhaitent, repas du terroir à la brasserie Au Village (participation 20 € pour le repas) sur réservation à la Mairie de Mesnières-en-Bray. .

Place Salle des Fêtes Mesnières-en-Bray 76270 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 93 10 14 mairie.mesnieres@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée accompagnée

L’événement Randonnée accompagnée Mesnières-en-Bray a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Bray Eawy