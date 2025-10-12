ENRICO MACIAS – GARE DU MIDI Biarritz

ENRICO MACIAS Début : 2026-04-14 à 20:00. Tarif : – euros.

DAMIEN NOUGAREDE & BACKSTAGE EVENT PRESENTENT : ENRICO MACIASLe concert d’Enrico Macias prévu le 12 octobre 2026 à la Gare du Midi de Biarritz est reporté au mardi 14 avril 2026 à 20h, dans la même salle.Vos billets restent valables pour cette nouvelle date. Pour toute demande de remboursement, merci de vous rapprocher de votre point de vente.ENRICO MACIAS – LA FOLLE ESPÉRANCE !Nouvelle tournée, nouvelle affiche, un spectacle d’espérance !Enrico Macias revient sur scène avec La folle Espérance ! , une tournée événement qui célèbre 63 ans de musique, d’amour et de partage. Accompagné de ses musiciens, Enrico vous invite à un voyage envoûtant à travers ses plus grands succès et ses mélodies intemporelles.Chanteur de la fête et de l’émotion, Enrico rassemble toutes les générations avec sa voix chaleureuse et son énergie solaire. Ses refrains cultes résonnent encore et toujours, portés par un message de paix et de fraternité qui n’a jamais été aussi essentiel.Venez faire la fête, et plus que jamais, elle est pleine d’Espérance !

GARE DU MIDI 23, AVENUE FOCH 64200 Biarritz 64