Lastours

ENS À LA RENCONTRE DES ÉPHÉMÈRES

Lastours Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:30:00

fin : 2026-06-12 22:30:00

Date(s) :

2026-06-12

1 km Facile + 8 ans

Après la capture et l’identification d’invertébrés aquatiques, nous observerons, lors de la soirée, l’éclosion des éphémères, moment riche qui met en activité alimentaire de nombreuses espèces animales.

Réservation obligatoire par email. 25 personnes max.

Matériel d’observation fourni.

Prévoir pique-nique et lampe de poche.

Rendez-vous parking obligatoire, accès à partir de l’office de tourisme.

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Lastours 11600 Aude Occitanie accueil@fedepeche11.fr

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English :

1 km Easy + 8 years

After capturing and identifying aquatic invertebrates, we’ll spend the evening observing mayflies hatching, a rich moment that brings many animal species into feeding mode.

Reservations required by email. 25 people max.

Observation equipment provided.

Bring picnic and flashlight.

Meeting point in parking lot, access from tourist office.

L’événement ENS À LA RENCONTRE DES ÉPHÉMÈRES Lastours a été mis à jour le 2026-05-06 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude