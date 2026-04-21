Lastours

LA TOURNÉE INSOLITE VISITES GUIDÉES MUSICALES

Lastours Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:30:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

La Tournée Insolite vous invite à découvrir plusieurs sites incontournables du département à travers des visites guidées musicales. 9 musiciens d’exception, 9 lieux, 9 dates, une saison de découvertes musicales et patrimoniales.

3 visites guidées exceptionnelles des Châteaux de Lastours et du Belvédère de Lastours en musique, à 12h30, 16h et 18h (Belvédère) et à 10h30, 14h et 16h (châteaux).

Une aventure où la musique du Blue Rose Project , un quintet de jazz et un quatuor à cordes classique rencontre l’histoire et la beauté de notre patrimoine.

Préparez-vous à des expériences sensorielles inédites !

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Lastours 11600 Aude Occitanie +33 4 68 77 56 02

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English :

La Tournée Insolite invites you to discover several of the department?s must-see sites through guided musical tours. 9 exceptional musicians, 9 venues, 9 dates, a season of musical and heritage discoveries.

3 exceptional musical tours of the Châteaux de Lastours and Belvédère de Lastours, at 12:30, 4 and 6 pm (Belvédère) and at 10:30, 2 and 4 pm (châteaux).

An adventure where the music of the Blue Rose Project , a jazz quintet and a classical string quartet meet the history and beauty of our heritage.

Prepare yourself for a unique sensory experience!

L’événement LA TOURNÉE INSOLITE VISITES GUIDÉES MUSICALES Lastours a été mis à jour le 2026-04-21 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT