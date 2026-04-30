Belflou

ENS AMBIANCE NOCTURNE SUR LA GANGUISE

Belflou Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:00:00

fin : 2026-09-12 23:00:00

Date(s) :

2026-09-12

0 km Facile

Au crépuscule, un tout autre point de vue s’offre à nous. Entre étoiles, cris de chouette et chant des grenouilles, venez en apprendre plus sur le lien entre pollution lumineuse et monde de la nuit.

Lauragais Nature Emeline Durand

Réservation obligatoire par SMS. 25 personnes max.

Matériel d’observation fourni.

Prévoir lampe de poche, vêtements chauds, boissons chaudes, couvertures, plaid, fauteuil…

Repli pour une conférence en salle prêtée par la base nautique en cas de mauvais temps.

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Belflou 11410 Aude Occitanie +33 6 17 76 55 15

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English :

0 km Easy

As dusk falls, a whole new view opens up. Between stars, owl calls and frogs, come and learn more about the link between light pollution and the world of night.

Lauragais Nature ? Emeline Durand

Reservations required by SMS. 25 people max.

Observation equipment provided.

Bring flashlight, warm clothes, hot drinks, blankets, plaid, armchair…

In case of bad weather, the conference room at the nautical base can be used as a back-up venue.

L’événement ENS AMBIANCE NOCTURNE SUR LA GANGUISE Belflou a été mis à jour le 2026-04-30 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude