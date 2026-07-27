Informations pratiques

Belflou

JEP 2026 CHÂTEAU DE BELFLOU

Avenue du Château Belflou Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez visiter le Château de Belflou samedi 19 et dimanche 20 septembre à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026 !

Vous pourrez visiter librement l’intérieur ainsi que les jardins de l’édifice.

Attention, cependant, le Fossé défensif en eau est non sécurisé.

L’entrée est gratuite.

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Avenue du Château Belflou 11410 Aude Occitanie

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English :

Come visit Belflou Castle on Saturday, September 19, and Sunday, September 20, as part of the 2026 European Heritage Days!

You’ll be able to explore the interior and gardens of the castle at your leisure.

Please note, however, that the defensive moat is not secured.

Admission is free.

L’événement JEP 2026 CHÂTEAU DE BELFLOU Belflou a été mis à jour le 2026-07-27 par