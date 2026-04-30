Trassanel

ENS COMMENT FAVORISER LA BIODIVERSITÉ DES JARDINS ?

Trassanel Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :

2026-09-26

1 km Facile + 8 ans

Dans le cadre de l’atlas de la biodiversité de la commune, venez fabriquer des abris à faune et rendez votre jardin accueillant pour la biodiversité. Repartez avec des astuces concrètes pour favoriser la faune de proximité.

Réservation obligatoire par email. 15 personnes max.

Apporter si possible une loupe.

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Trassanel 11395 Aude Occitanie j.colle@rainette-ecologie.com

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English :

1 km Easy + 8 years

As part of the local biodiversity atlas, come and build wildlife shelters to make your garden biodiversity-friendly. Come away with practical tips for encouraging local wildlife.

Reservations required by email. 15 people max.

Bring a magnifying glass if possible.

L’événement ENS COMMENT FAVORISER LA BIODIVERSITÉ DES JARDINS ? Trassanel a été mis à jour le 2026-04-30 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude